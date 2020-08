Le directeur régional du port de commerce de Bizerte, Lotfi Sassi, a fait savoir qu’un contrat de construction d’une clôture entourant la façade du port de Bizerte a été signé entre l’Office de la marine marchande et des ports et un entrepreneur privé, pour un coût de 550 000 dinars.

Cité par la TAP, il a expliqué que des travaux seront effectués prochainement en coordination avec les services de la municipalité de Bizerte et toutes les parties prenantes dans ce projet, afin de finaliser les études techniques et obtenir les autorisations municipales, ainsi que convenir sur les différents détails, se rapportant notamment à assurer la continuité du service public et la fluidité de la circulation sur le lieu.

Sassi annonce également la finalisation des démarches administratives et la signature, dans les prochains jours, du contrat pour la réalisation d’un autre projet bloqué au port, pour un coût estimé à 7,5 millions de dinars. Les travaux de ce projet vont reprendre durant le mois d’octobre 2020.