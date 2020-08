L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a signé, vendredi 14 août 2020, une convention de coopération avec l’Organisation internationale de la gouvernance locale (OILG), qui vise à instaurer un programme de formation et des initiatives médiatiques permettant de promouvoir l’expérience tunisienne en matière de gouvernance locale.

Ahlem Arfaoui, présidente de l’OIGL, a indiqué, à l’issue de la cérémonie de signature qui a eu lieu au siège de l’agence TAP, que l’organisation tend à travers ce partenariat, à mettre en place des sessions de formation au profit des membres des conseils municipaux et des administrations municipales, assurées par des compétences choisies par la TAP.

“Ces compétences auront pour mission de rendre familiers les concepts de communication et de l’information aux membres des conseils municipaux et aux agents administratifs”, a-t-elle ajouté.

Arfaoui a souligné, à cet effet, que la réussite de la démocratie participative est tributaire de cinq piliers, dont en premier lieu l’information et la politique médiatique.

Selon cette convention d’une durée de trois ans renouvelables, les domaines de collaboration consistent à organiser des sessions de formation de formateurs, des ateliers de réflexion et des forums à Tunis et dans les régions sur le rôle des médias et de la communication dans le développement de la gouvernance ainsi qu’à constituer un réseau de formateurs sur les aspects médias et la gouvernance locale.

Les ateliers de réflexion seront, selon le texte de la convention, animés par les journalistes de l’Agence TAP.

Cette convention a, également, pour objectif d’élaborer un guide à l’usage des correspondants locaux sur les techniques et approches pour un traitement médiatique efficace des questions relatives à la gouvernance locale et de lancer un concours annuel (2020 et 2021) des meilleures productions journalistiques sur la gouvernance locale.