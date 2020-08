30 ans au service de l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables. Comme l’aboutissement de cet engagement, Enda Tamweel annonce l’ouverture de sa 100ème agence à Ennadhour (gouvernorat de Zaghouan).

En dépit des retombées négatives du coronavirus sur la Tunisie comme le reste du monde, Enda Tamweel poursuit l’expansion de son réseau et renforce sa présence dans les régions et les zones les plus défavorisées, et ouvre une nouvelle agence à Ennadhour dans le gouvernorat de Zaghouan. Le réseau Enda Tamweel compte désormais 100 agences sur l’ensemble des 24 gouvernorats du pays.

Elle a été inaugurée mercredi 12 août 2020 par le directeur général d’Enda Tamweel, Mohamed Zmandar, en présence de plusieurs cadres de l’institution et de responsables de la région.

Cette ouverture témoigne à la fois de la volonté d’Enda Tamweel de poursuivre le déploiement de sa stratégie de maillage sur le territoire tunisien pour l’inclusion financière et sociale des populations exclues du système financier classique. Elle illustre aussi son engagement constant pour le renforcement de sa proximité et l’amélioration continue de la qualité de ses prestations pour l’ensemble de ses clients.

En termes de réalisations, Enda, depuis sa création en 1990, Enda a servi 900 000 micro-entrepreneurs, accordé plus de 3 millions de prêts pour un montant dépassant les 4 milliards de dinars.

Elle emploie actuellement environ 2 000 personnes toutes engagées au service de la mission sociale de l’institution et travaillant à l’unisson pour un seul objectif : fournir des services accessibles et rapides.