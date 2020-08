Le jeune tunisien, Walid M’barki, originaire du gouvernorat de Kasserine, est arrivé, jeudi 6 août 2020, en Tunisie en provenance de Marseille après avoir parcouru environ 1 000 km à vélo pour collecter des dons d’argent au profit du service de cancérologie de l’hôpital d’enfants Bechir Hamza à Bab Saadoun dans la capitale.

Mbarki, 26 ans, a déclaré à la TAP que ce parcours vélo s’inscrit dans le cadre du projet de traversée de la Méditerranée pour mener des actions humanitaires et vise à sensibiliser les citoyens à faire des dons au profit de l’hôpital Bab Saadoun.

Parti de Paris le 25 juillet 2020, le jeune tunisien, qui a parcouru plusieurs villes françaises, est arrivé à Marseille le 3 août.

Il a déclaré qu’il était prévu que ce voyage supervisé par la maison de Tunisie à Paris, commence par la France, en passant par l’Espagne, puis le Maroc et l’Algérie, vers la Tunisie, en parcourant 5 000 km en vue de collecter plus de 5 500 euros, soit 1 euro par km, mais la situation épidémiologique mondiale et le danger qu’elle représente a amené les organisateurs à modifier la destination du voyage.

Le randonneur a exprimé ses regrets de ne pas avoir pu récolter le montant espéré puisqu’il est revenu avec la modeste somme de 160 euros pour venir en aide aux enfants atteints de cancer, appelant les Tunisiens à faire des dons sur le site “TESKERTI”.

M’barki a ajouté qu’il envisage de renouveler cette initiative à travers toute la République, dans le but de collecter des fonds et instaurer la culture du don en menant des activités sportives similaires, en coordination avec des composantes de la société civile.

L’Office des Tunisiens de l’étranger a honoré, jeudi 6 courant, le jeune Walid M’barki à son arrivée au port de La Goulette.