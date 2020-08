Il a été décidé, mardi, lors d’une séance de travail, tenue dans la ville de Redeyef, de lever immédiatement les sit-in, pour une période de trois mois, aussi bien au niveau des différentes chaines de la production que de la commercialisation du phosphate, et ce, à partir de cette date d’accord.

Il a été décidé, aussi, que l’actuel gouvernement reconnait les accords conclus avec les gouvernements précédents relatifs aux dossiers d’emploi, de formation et de développement au niveau des régions de Gafsa et de Redeyef. Des nouveaux pourparlers seront lancés, une fois le gouvernement formé.

un communiqué, publié par le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique, l’actuelle équipe du ministère s’engagera à recommander à la nouvelle équipe ministérielle de donner la priorité absolue à la mise en œuvre de cet accord, dans le cadre de la continuité de l’Etat.

Ont pris part à cette séance de travail, le conseiller auprès du ministre de l’énergie, Ali Hefyane, d’une part, et le député à l’ARP, Adnan Hajji et des représentants des chômeurs de la région, d’autre part, et ce, en présence de MM. Miloudi Bouzidi, directeur général des mines, Samir Dinari, directeur général à la CPG et des représentants des principaux syndicats de base des mines relevant de l’UGTT.