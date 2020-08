Si l’on en croit le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, annonce que l’Institut Gamaleya avait terminé ses essais d’un vaccin contre la Covid-19.

Dans cette optique, des agences de presse russes locales révèlent que le département de la Santé prépare « une campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 pour le mois d’octobre 2020 », parce que l’Institut Gamaleya (structure de recherche d’Etat située à Moscou) avait déjà terminé ses essais et que « la documentation nécessaire à son enregistrement était en cours de préparation.

Premiers bénéficiaires de cette éventuelle vaccination massive : les médecins et les enseignants.

Pour sa part et selon le site francetvinfo.fr, la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova, a indiqué, mercredi 29 juillet 2020, que «… deux vaccins conçus par des chercheurs russes étaient aujourd’hui les plus prometteurs. Le premier est mis au point par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa. Le second est conçu au Centre étatique de recherches Vektor (en Sibérie) et fait également l’objet d’essais cliniques qui doivent être achevés en septembre, avant une certification le même mois ».

Alors à des plusieurs de dollars : qui des Chinois, des Européens, des Américains ou des Russes découvriront les premiers un vaccin contre la pandémie Coronavirus ?