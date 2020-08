La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie a clôturé le premier semestre 2020 avec les résultats suivants :

• Un PNB de 466,3 millions de dinars ;

• Des charges opératoires de 203,8 millions de dinars ;

• Des encours de dépôts de 12 846,2 millions de dinars ;

• Des encours de crédits nets de 10 865,4 millions de dinars.

Les résultats du premier semestre 2020 de la BIAT devaient s’inscrire dans la continuité du développement poursuivi au cours des dernières années mais la crise du Covid-19 a changé la donne. En effet, l’activité de crédit a observé un ralentissement. Un repli des autres revenus non bancaires telle que l’activité de change a également été enregistré.

Face à cette crise mondiale sans précédent, la BIAT s’est mobilisée pour ses collaborateurs et clients en instaurant les mesures de sécurité nécessaires tout en assurant la continuité des activités.

Pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l’épidémie, la BIAT a lancé l’initiative Moltazimoun qui a pour objectif de mettre en place les solutions les plus adaptées aux clients en vue de leur permettre de surmonter les difficultés causées par cette situation inédite tout en assurant le relais des mesures prises par les autorités compétentes.

Ainsi, en plus des reports des échéances de crédits, plus de 3000 Entreprises et Professionnels ont pu bénéficier d’une enveloppe de crédit de 500 millions de dinars répartie sur toutes les régions, et d’un processus rapide et simplifié de prise de décision et de mise à disposition des fonds.

Face aux retombées économiques et financières de la crise sanitaire du Covid-19, la BIAT fera preuve de résilience en comptant sur sa gestion saine et maitrisée de son activité et sur la poursuite du développement qui seront ses principaux atouts pour continuer à offrir des prestations de qualité et consolider ses fondamentaux financiers.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn