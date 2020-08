Une compétition baptisée “Hackthon Smart Cities 2020”, sera organisée, du 2 août au 25 octobre 2020, pour valoriser l’apport des nouvelles technologies dans l’amélioration des services municipaux.

Elle est destinée aux entrepreneurs, startups, étudiants, designers, chercheurs, développeurs désireux de proposer des projets de nature à permettre aux municipalités de réussir la transformation digitale de leurs services et associer les citoyens à la prise de décision concernant les affaires et les problématiques de leurs cités.

Organisée par la Technopôle de Sfax en partenariat de Tunisie Internet (ATI), la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT), la section Tunisienne de l’organisation internationale (IEEE) et l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), la manifestation s’articule autour de six thématiques à savoir :Smart Governance, Smart Health, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Waste, Smart Food and Agriculture.

La première étape de ce hackathon consiste à organiser des rencontres avec les municipalités pour discuter des sujets et des soucis de la communauté à travers des webinaires et des visioconférences animés par des spécialistes du domaine.

Après, des sessions de formation en ligne sont prévues sur les différents outils technologiques permettant de développer des solutions intelligentes qui répondent aux besoins des municipalités.

Des formations assurées par des experts multidisciplinaires et des Mentors seront également organisées afin de développer les projets proposés, améliorer les idées des projets et aider à limiter les obstacles techniques qui pourraient entraver la réalisation des projets.

A la fin, les meilleurs projets seront sélectionnés par un comité d’experts et de spécialistes nationaux et internationaux.

Les entrepreneurs, startups, étudiants, designers, chercheurs et développeurs pourraient participer à ce Hackathon, en s’inscrivant, jusqu’au 1 août 2020, sur le portail web