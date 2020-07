Un nouveau centre de formation inter-entreprises, dédié à l’industrie textile, sera bientôt, lancé, à la localité d’El Alia à Bizerte.

Il s’agit d’un cluster de 38 entreprises, soutenu dans le cadre du nouveau projet de coopération tuniso-allemande “Formation interentreprises en coopération avec le secteur privé” (FIESP), financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). C’est ce qu’a indiqué, mercredi 29 juillet, la GIZ, dans un communiqué.

Ce centre est aussi le fruit d’un accord de partenariat entre l’Association tunisienne du textile et de l’habillement de la région de Bizerte et le ministre allemand de la coopération économique et du développement, signé à l’occasion de sa visite (le ministre) en Tunisie en octobre 2018.

Le projet de formation, qui met particulièrement l’accent sur les trois secteurs de l’industrie textile, la plasturgie et l’hôtellerie/tourisme, contribuera d’ici 2023, à créer et à soutenir d’autres centres de formation dans plusieurs régions du pays.

Un accent particulier sera mis sur la coopération étroite entre les centres de formation gérés par des institutions publiques et les entreprises industrielles des secteurs respectifs.

Les contenus et les méthodes de formation seront modernisés et adaptés aux réalités des entreprises. En même temps, les entreprises sont intégrées en tant que formateurs et permettent aux apprentis d’acquérir une expérience pratique dans leur entreprise.

” La formation professionnelle est un élément important dans nos efforts pour promouvoir l’employabilité des jeunes en Tunisie en particulier et renforcer également la compétitivité des entreprises “, a indiqué Dieter Br?uer, chef de projet, à la GIZ, lors d’un atelier de planification organisé à Tunis.