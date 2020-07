En phase avec la transformation digitale des modes de vie et de travail, “Eventizer”, une start-up multi-plateforme 100% tunisienne spécialisée dans l’organisation des événements en ligne, ambitionne d’être le leader sur le marché émergent d’organisation des événements en ligne.

Selon son co-fondateur, Jihed Bouguerra, la spécificité de la start-up est de gérer les événements de manière totalement numérique, avec zéro papier. Ainsi, l’ensemble du processus d’organisation d’un événement, de l’inscription à la monétisation et au reporting, en passant par l’apposition d’un badge, est numérique.

Toujours selon lui, Eventizer, lancée il y a 3 ans (2017), se veut adaptée à l’évolution des moyens de paiement à travers le monde, en offrant la possibilité à ses clients de choisir la modalité de paiement qui leur convient le plus.

A l’actif de la start-up tunisienne, plus de 100 conférences réalisées jusqu’à juillet 2020, avec plus de 10 000 participants.

Une gestion d’événements automatisée et intelligente

A travers une plateforme web qui automatise les inscriptions, les paiements, les accès et les badges des participants, la start-up permet un processus de gestion d’événements bien organisé et intelligent.

Les applications mobiles pour les gestionnaires d’événements et les participants surtout, la facilitation du processus d’enregistrement et de départ, ainsi que la planification et la gestion des ateliers en plus de la création d’un espace d’interactivité grâce à un système de quiz et de jumelage.

Parmi ses services figure aussi “Eventizer Abstract”, une plateforme conçue pour des utilisations scientifiques et de compétitions, qui permet de recevoir des résumés ou des demandes soumises par les participants tout en offrant une interface d’évaluation, de communication et de notation pour les comités de sélection.