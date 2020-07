Un accord a été signé, mardi 28 juillet, entre la Direction générale de la douane (DGD) et la Direction générale des impôts (DGI), afin de mettre en place des plateformes numériques conjointes pour échanger les informations relatives à la fraude commerciale et la contrebande et aussi à toutes les activités commerciales.

“Cet accord s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées par le ministre des Finances, Nizar Yaïche, visant la modernisation de l’administration fiscale et de la douane ainsi qu’au renforcement du contrôle, annoncées récemment”, indique le colonel Heithem Zanad, porte-parole de la douane tunisienne.

Une brigade nationale des douanes sera également mise en place dans le cadre de ces mesures, a-t-il encore dit, précisant qu’elle aura pour mission notamment de lutte contre la corruption, la fraude commerciale et la contrebande.

La batterie de mesures financières, fiscales et sociales, annoncées, le 18 juillet dernier par le ministre des Finances, ont pour objectif d’améliorer le climat des affaires et appuyer le plan de relance économique élaboré par le gouvernement.

Certaines mesures envisagées ciblent le renforcement du processus de decaching et le passage vers des transactions en ligne. Il s’agit entre autres, de l’attribution d’un identifiant fiscal unique pour les citoyens qui pourront déclarer leurs impôts en ligne. Ou encore la possibilité d’effectuer des déclarations fiscales en ligne pour des montants dépassant les 100 mille dinars

En ce qui concerne la rationalisation de l’utilisation du cash, l’une des mesures annoncées stipule l’obligation d’utiliser des chèques barrés lors des transactions. En outre, toute somme payée en liquide va être dorénavant limitée à 3 000 dinars contre 5 000 auparavant.