Tunisie – Allemagne : L’ARP et la Fondation Hanss-Seidel renouvellent leur partenariat 

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a signé, lundi 27 juillet 2020, le renouvellement de l’accord de coopération entre le Parlement et la Fondation allemande Hanss-Seidel, en présence du délégué régional de la fondation en charge du bureau Tunisie, Algérie et Libye, Zid Dailimi.

Ghannouchi a déclaré à l’issue de la cérémonie du renouvellement dudit accord que ce dernier s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’ARP sur toutes les initiatives de coopération et de partenariat de manière à renforcer ses capacités et son potentiel dans différents domaines et enrichir l’action parlementaire, indique l’ARP dans un communiqué.

Pour sa part Zid Dailimi a fait valoir la coopération établie avec le parlement depuis 2016, tout en soulignant l’importance de poursuivre cette coopération et de garantir le développement des compétences avec toutes les parties.

Le renouvellement de l’accord s’appuie lui-même sur l’accord de coopération technique entre le gouvernement tunisien et son homologue de l’Allemagne Fédérale, signé à Tunis le 23 avril 1970 et adopté conformément à la loi n°1972/54 du 29 juillet 1972.

Plusieurs accords de coopération entre l’ARP et Hanss-Seidel ont été signés lors de la première législature du Parlement (2014-2019).