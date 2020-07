Fidèle à son histoire de banque de proximité, soutenant depuis plus de soixante années l’économie du pays, la Banque Nationale Agricole a, depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, accompagné sa clientèle des particuliers et celle des entreprises en mettant à leur disposition des moyens de soutien et d’accompagnement visant à les aider à passer, avec le moins d’encombres, cette période difficile, vécue par la majorité des opérateurs du pays.

Ainsi, la BNA a accordé des concours additionnels aussi bien sous forme de dépassements en compte que sous forme de concours à court et moyen termes de l’ordre de 429 millions de dinars en lien direct avec l’entreprise. La BNA a ainsi pu résoudre l’épineux problème de la liquidité immédiate posé par la réduction ou l’absence d’activité de certains opérateurs (Grands ensembles, TPME et Professionnels), en leur offrant plusieurs produits adossés aussi bien à la ligne de garantie de l’Etat qu’à la ligne de refinancement, discutée entre la profession et la Banque centrale de Tunisie ou aux fonds de la banque (Crédit SANAD).

Au total, près de 1 600 contreparties ont bénéficié de nouveaux concours de la banque (Dépassements en compte et Concours additionnels) et 820 entreprises ont bénéficié de reports d’échéances pour un montant de près de 1049 millions de dinars.

Par ailleurs, la BNA a déjà avancé dans le traitement du fichier actuel d’inscription en ligne relatif aux concours à assortir de la garantie de l’Etat.

A ce titre, la banque demande à tous ses clients qui bénéficient de l’éligibilité à la garantie de l’Etat de se présenter à leur agence avec, bien sûr, leurs dossiers et demandes de crédit.

Au niveau procédural et afin de fluidifier les réponses aux demandes de la clientèle, la BNA a révisé ses schémas délégataires en multipliant pour les Directions Régionales et le réseau d’agences les délégations de pouvoirs. La banque a également mis en place un fast track pour les traitements de dossiers et surtout une application en ligne « My Doléances » qui a recueilli près de 1900 doléances durant la crise Covid-19, dont plus de la moitié concernait les aspects de digitalisation et 289 concernaient les aspects crédits.