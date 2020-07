Le développement du cadre juridique régissant l’activité de l’agence foncière industrielle (AFI) demeure nécessaire pour suivre l’évolution de la réalisation des zones industrielles intégrées de quatrième génération (industrie 4.0), a affirmé le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Salah Ben Youssef.

Il a ajouté, à l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur les zones industrielles, que “la réalité, les perspectives et les moyens d’assurer la sécurité industrielle” organisée, lundi, à Sousse, par l’AFI que le ministère appuie cette démarche pour ancrer des bases juridiques solides permettant à l’agence d’aménager les zones industrielles dans les meilleures conditions et les plus brefs délais.

Ben Youssef a passé en revue, à cette occasion, les problèmes évoqués dans le domaine de l’aménagement industriel, dont essentiellement, la longueur des procédures et des délais d’aménagement des zones industrielles, ce qui a pour effet de retarder l’achèvement de nombreux projets industriels.

Il a fait savoir que la durée estimée pour la réalisation des étapes d’aménagement de ces zones industrielles varie entre 7 et 9 ans.

De même, l’incapacité de raccorder ces zones aux stations d’assainissement figure parmi les problèmes sérieux, en présence surtout avec la présence de la plupart des zones industrielles programmées en dehors du plan d’aménagement urbain.

Par ailleurs, le ministre a évoqué le projet d’amendement de la loi portant création de l’AFI qui comporte un ensemble de mesures relatives à l’appui des prérogatives de l’agence et à la levée d’un ensemble d’obstacles et de problèmes qui entravent son activité.

Ce projet garantira le rôle de l’Etat dans le domaine de création des zones industrielles et d’emplois et permettra de respecter les normes internationales dans le domaine de l’aménagement industriel en créant des zones industrielles intégrées et des zones industrielles spécialisées dans les secteurs industriels prioritaires, tels que les composants aéronautiques, les industries pharmaceutiques et biotechnologiques et l’industrie des composants automobiles.

A noter que la conférence nationale sur les zones industrielles a pour objectif de présenter une approche participative en vue de contribuer à surmonter les obstacles et à réduire la durée des procédures suivies dans le domaine de l’aménagement industriel.