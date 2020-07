Dans le cadre de la coopération avec l’ESCWA (la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale), l’ATCT (agence tunisienne de coopération technique) organise un atelier virtuel du 14 au 16 juillet 2020 qui regroupe des représentants de différents ministères, institutions et ONG tunisiennes pour discuter avec les experts de l’ESCWA la base de données des indicateurs relatifs aux dépenses sociales intégrant les axes qui cadrent avec les objectifs de développement durable (ODD), et ce, en vue d’arrêter la version tunisienne d’un observatoire des dépenses sociales.

Cet outil permettrait aux décideurs tunisiens une meilleure orientation des dépenses sociales vers le public cible, souligne un communiqué publié par l’ATCT sur sa page officielle.

Ce projet est un projet pilote qui concerne actuellement la Tunisie et la Jordanie et sera dupliqué dans la région des pays arabes qui ont manifesté un intérêt de l’adopter.

L’atelier sera suivi par d’autres rencontres entre les parties prenantes tunisiennes à savoir : les ministères du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, les affaires sociales, les finances, la santé, l’enseignement supérieure et la recherche scientifique, la femme, la famille, l’enfance et les seniors, l’équipement, l’habitat et l’aménagement, l’éducation, les affaires de la jeunesse et le sport, l’agriculture, la pêche et les ressources hydrauliques, la formation professionnelle et l’emploi, l’environnement et les affaires culturelles, le centre des recherches et des études sociales et l’union tunisienne de solidarité sociale et l’équipe des experts de l’ESCWA durant l’année en cours, ajoute la même source.