La pandémie du coronavirus entraînera des pertes estimées entre 10,6 milliards de dollars et 21,1 milliards de dollars, en recettes touristiques en Afrique du nord, c’est ce qui ressort du nouveau rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) publié mardi soir.

Dans ce rapport intitulé ” Perspectives économiques en Afrique du Nord 2020 – Faire face à la pandémie du COVID-19 “, la BAD estime que la crise sanitaire entraînera un recul des arrivées de touristes d’Asie de l’Est et d’Europe, ce qui touchera le plus l’Egypte, le Maroc et la Tunisie.

D’après l’institution financière, la pandémie aura un impact énorme en termes d’emplois sur les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes et les activités locales.

L’effet sera tributaire de la durée de la pandémie et des comportements des consommateurs par la suite.

L’interdiction des vols internationaux et les mesures de confinement à l’instar de la fermeture des restaurants, des cafés et des centres de divertissement pour une période indéterminée, a réduit l’industrie du tourisme à néant, déplore la même source.

La Tunisie, le Maroc et l’Egypte demeurent les trois principaux pays de la région où le tourisme occupe une place prépondérante.En 2018, la valeur ajoutée dans le tourisme était estimée à 13,8 % du PIB en Tunisie et à 10 % du PIB en Egypte. Au Maroc, le tourisme, les hôtels et les restaurants représentent 6,5 % du PIB.

En Tunisie, la part du tourisme dans les exportations n’a cessé de baisser au cours de la dernière décennie, passant de 18 % en 2009, à 12 % en 2018, en dépit de la hausse du nombre de touristes (de 7,8 millions en 2009, à 8,3 millions en 2018).

Selon la BAD, les recettes par arrivée ont baissé de plus de 40 % au cours de la dernière décennie en Tunisie, qui continue de privilégier un tourisme de masse à prix compétitif.