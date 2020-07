L’agence de voyage TTS (Tunisian Travel Service) annonce qu’elle vient de se voir certifiée POSI-Check pour ses opérations de transport à partir de chacune de ses 3 agences de Hammamet, Sousse et Djerba.

Attribuée par le cabinet spécialisé Cristal International Standards, POSI-Check est un nouveau module de prévention de la propagation des infections qui atteste que TTS a déployé dans ces 3 agences et sur tout son matériel roulant les protocoles POSI. Il s’agit d’un ensemble de procédures destinées à protéger le personnel et les clients des risques de propagation de toute infection et en premier lieu le Covid-19, nouvelle donnée complètement ignorée avant la crise sanitaire qui est désormais devenue une exigence.

A l’occasion d’une cérémonie organisée pour la remise des certifications POSI-Check, Karim Milad, président du Groupe TTS, a déclaré : « la santé n’a pas de prix, nous avons la responsabilité de protéger aussi bien nos employés que tous nos clients, c’est pour cela que nous nous sommes investis dans cette démarche qui implique de former nos équipes et les sensibiliser aux mesures qu’elles se doivent d’adopter non seulement sur leur lieu de travail mais aussi dans leur quotidien ».

La certification POSI-Check est axée sur l’analyse des risques puis la mise en place d’un certain nombre de procédures documentées dans leurs moindres détails et à appliquer tels que les équipements de protection, les règles de distanciation sociale, un programme de désinfection complet des bus avec des produits homologués par le ministère de la Santé, un suivi sanitaire des différents personnels de l’agence, …

Plus encore, elle dicte les bons comportements sanitaires de tout employé en dehors des lieux de travail et un traitement de suivi et de contrôle de santé plus fréquent des personnes à contact.

Dr Chaker Hani, directeur de Cristal International Standards pour la Tunisie, a confirmé que TTS était la première au monde à adopter le module POSI-Check, soulignant que l’agence l’avait contacté avant même que le barème de l’audit ne soit mis en place, ce qui prouve son sens de l’engagement de l’anticipation. « Nous avons commencé par l’élaboration du manuel de procédures et de la formation, avant d’effectuer des audits à blanc pour finalement valider la certification des 3 agences de Hammamet, Sousse et Djerba et de leur parc roulant » a-t-il indiqué.

La certification POSI-Check est assortie de tout un ensemble de règles de contrôle et de suivi au quotidien qui a impliqué une prise de conscience de toutes les équipes de TTS. La rigueur de cette certification se traduit par sa validité limitée à deux mois et qui exige de l’entreprise de procéder à un nouvel audit rigoureux et permanent pour l’application des recommandations et des procédures en continu.

Abdessattar Badri, directeur général de l’agence, a souligné à ce propos l’importance qui a été accordée à la formation du personnel et notamment les chauffeurs de bus qui ont été sensibilisés aux différents cas pouvant survenir : « les règles du POSI-Check fournissent une réponse procédurale aux situations dites d’urgence comme celle par exemple d’un passager qui développerait des signes de fièvre ou de maladie durant la phase transport. Plus encore, elle dicte les bons comportements sanitaires des personnes à contact en dehors des lieux de travail ».

L’agence TTS explique que cette certification s’inscrit dans une démarche qualité qui entre dans le cadre de sa politique générale.

« Investir dans la sécurité nous permet en tant qu’opérateurs touristiques de nous distinguer par rapport aux autres destinations concurrentes » ajoute en conclusion M. Karim Milad. Car TTS a déjà à son actif plusieurs certifications dont notamment la « Security Check » dans la catégorie « Transport Management » obtenue une première fois en 2019 et renouvelée en 2020.