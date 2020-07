La manifestation “Les soirées de Hammamet” se déroulera du 25 juillet au 22 août prochain et comprendra trente spectacles réparties en vingt-six soirées.

C’est ce qu’a indiqué, dimanche, à l’agence TAP, le directeur du centre culturel international de Hammamet, Lassaad Saïed.

Les spectacles seront assurés, dans leur intégralité, par des artistes tunisiens. Ils proposeront cinéma, musique, chorégraphie et théâtre (sept représentations).

La soirée d’ouverture, prévue le 25 juillet, coïncidera avec la célébration du 63e anniversaire de la République. Elle sera animée par l’orchestre symphonique tunisien. Quant à la soirée de clôture, programmée pour le 22 août, elle sera animée par l’artiste Lotfi Bouchnak.

Des soirées hommages seront rendus à certaines figures de la chanson et de la musique tunisiennes, dont les chanteurs disparus Youssef Temimi et Belguith Sayadi.

Le directeur du centre culturel international de Hammamet a souligné la détermination de la direction de la manifestation d’appliquer, fermement, le protocole sanitaire pour prévenir la propagation du covid-19, et ce en concertation avec la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

Il a, dans ce sens, indiqué que seuls 350 spectateurs par spectacle seront autorisés à accéder à l’amphithéâtre par mesure de sécurité sanitaire, en raison du covid-19.

Le port de la bavette sera obligatoire, a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, indiqué ,que les prix des billets varieront entre 10 et 40 dinars. Dix dinars pour les soirées cinéma, 20 dinars pour les représentations théâtrales et entre 25 et 30 dinars pour le reste des spectacles.

Seuls les billets des soirées de clôture et d’ouverture seront de quarante dinars, a-t-il précisé.

Fin mai dernier, la ministre de la Culture, Chiraz Laatiri, avait annoncé le report, à l’été 2021, des 56e éditions des Festivals internationaux de Carthage et de Hammamet.