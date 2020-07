Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), en charge des affaires juridiques, Hfaiedh Hfaiedh, a appelé le gouvernement d’Elyes Fakfakh à mettre en application les termes de l’accord signé entre le syndicat et le gouvernement de Youssef Chahed, relatif au versement de la troisième tranche des augmentations salariales des agents de la fonction publique, au cours du mois d’août Prochain.

Dans une déclaration à la TAP, jeudi en marge des travaux de la commission administrative de l’Union régionale du travail (URT) tenus à Sousse, Hfaiedh a indiqué que, “le nouveau round des négociations sociales aura lieu à la fin de l’année en cours ou au début de l’année prochaine, après qu’il ait été prévu en avril dernier et reporté en raison de la propagation du Coronavirus.

Hfaiedh a souligné que: “la raison de l’échec du round de négociations, tenu, hier mercredi, entre une délégation gouvernementale et la délégation de l’UGTT sur le projet de loi relative à la gouvernance des contributions et des structures et institutions publiques, déposé auprès du Parlement, “est du à un différend sur la gouvernance financière”.

Il a expliqué que la délégation gouvernementale a présenté un texte juridique qui n’inclut pas le terme “public”, notant que l’objectif du projet de loi présenté est de “faire progresser les institutions publiques et de les réformer au cas par cas, dans le souci d’en sauvegarder la pérennité et le caractère public”, a-t-il dit.