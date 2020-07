L’Etat est en partie responsable de la situation des entreprises publiques à l’heure où le volume des dettes de ces dernières dépasse la barre de 6,2 milliards de dinars, a fait remarquer le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaïche.

Il a avancé dans une déclaration enregistrée et publiée sur la page officielle ” facebook ” de son département, que les prix des produits et des services de certaines entreprises ne sont pas fixés par l’établissement public mais par l’administration et que le parachèvement de certains achats dure parfois trois ans. D’où la, paralysie de l’activité de l’entreprise.

Yaïche a reconnu que nombre d’entreprises et d’établissements publics souffrent d’un déficit au niveau des ressources propres, et n’ont pas, pour la plupart, dressé un bilan financier depuis 2018.

Il a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité d’améliorer la gouvernance des entreprises, sachant que l’évaluation des établissements publics ne doit pas être économique ou selon le bénéfice car, a-t-il dit, certains d’entre eux ont un rôle stratégique, à l’instar du transporteur national Tunisair.

Yaiche a fait observer que le service public reste la pierre angulaire sur lequel l’Etat compte pour faire face aux périodes critiques