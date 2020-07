Le président du groupement professionnel des boulangeries relevant la de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), Abdelkarim ben Merhrez, a indiqué jeudi que le ministère du commerce a approuvé la participation du groupement à la commission nationale chargée de la réforme du secteur des boulangeries créée récemment.

Il a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP jeudi, qu’il a rencontré le ministre, Mohamed Msilini, à l’occasion du sit-in organisé par les membres du groupe devant le siège du ministère et que le ministre a promis que le groupement fera partie de la commission technique formée et chargée du lancement d’un dialogue national professionnel autour des problèmes du secteur des boulangeries.

Il convient de rappeler que le groupement professionnel des boulangeries relevant de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) réclame la révision des lois régissant le secteur.

Le groupement revendique aussi sa participation au comité chargé de l’organisation du secteur du pain et des boulangeries et l’arrêt de toute pression sur les boulangeries modernes dans toutes les régions, selon un communiqué publié mardi par la CONECT.

Les boulangeries modernes dont le nombre s’élève à 800 boulangeries, exercent leurs activités en vertu de la décision émise le 22 juin 2016 par le ministre du commerce, en utilisant la farine non subventionnée et participent ainsi à baisser les charges de l’Etat en plus de la création de milliers de postes d’emploi, souligne la Confédération.