Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire entend créer trois grandes sections régionales représentant l’Agence de l’Aménagement et de l’Urbanisme de Tunisie (AAU), dans les régions intérieures, du Sahel et Sfax. C’est ce qu’a déclaré, à Hammamet, Moncef Sliti, ministre de l’Equipement, en déplacement, mercredi 8 juillet, à Hammamet.

Toutes les procédures techniques et institutionnelles ont déjà été lancées pour installer ces succursales qui jouent un rôle primordial dans la restructuration de l’espace et des agglomérations urbaines, conformément au nouveau code des collectivités locales et l’exécution de la politique de l’Etat dans le domaine de la construction, ce qui est de nature à contribuer à la résolution du problème lié aux schémas de l’aménagement urbain qui n’ont pas été mis à jour.

En marge de l’ouverture des travaux de la journée consultative sur la dernière (3) étape de l’étude sur la création des agences de l’aménagement et de l’urbanisme, menée avec le soutien de l’Union européenne (UE) et l’Agence française de développement (AFD), Sliti a indiqué que la mise à jour du code de l’aménagement et de l’urbanisme et le développement de ses articles en concordance avec les réformes engagées par les municipalités a atteint un stade avancé et sera soumis plus tard à un conseil ministériel puis au parlement pour l’adoption.

Il a estimé que ce développement institutionnel est de nature à contribuer à la résolution radicale des problèmes dont souffrent les citoyens désirant obtenir des lotissements de construction ou des logements en leur fournissant des terres aménagées et répondant aux exigences urbanistiques, ce qui permettra de résoudre le problème de la construction anarchique et de satisfaire des demandes accrues en logements.

Siliti a précisé que le dialogue et la consultation sur la création des agences d’aménagement urbain et le développement du code de l ‘aménagement et de l’urbanisme est de nature à aider la Tunisie, à la mise en œuvre d’une stratégie prospective claire dans ses objectifs surtout que ” les prévisions indiquent que la population tunisienne augmentera de 7000 habitants en 2030, de 1,800 million de citoyens en 2040 et de 3, 400 millions de têtes d’habitants en 2050, selon ses dires.

Il a fait observer que les agences d’aménagement urbain jouent un rôle axial dans l’organisation de la construction et le réaménagement urbain mais aussi dans le pourvoi des terres pour la construction et l’installation des équipements publics ainsi que le renforcement des infrastructures de base et des routes.

Le ministre de l’Equipement a signalé que son département veille à prévenir les répercussions des pluies automnales et des inondations. Des travaux anticipatifs ont déjà été lancés pour nettoyer les chaussées des routes, aménager des pistes agricoles, outre le curage des oueds et des ouvrages hydrauliques estimés en Tunisie à 4 mille unités pour éviter le problème de la pollution.

Cette journée consultative offre l’occasion de présenter la troisième et dernière étape de l’étude concernant la création des agences d’aménagement et de construction en Tunisie qui propose une stratégie visant la mise à niveau de l’agence de l’Aménagement et de l’Urbanisme du Grand Tunis ainsi que des hypothèses sur la création des agences de construction interrégionales et régionales.

Les participants à cette manifestation vont cerner le rôle confié aux succursales pour s’adapter au mieux au processus de la décentralisation et de la gouvernance locale, mais aussi proposer un cadre juridique, institutionnel et technique pour la création des succursales de l’AAU dans les régions intérieures, du Sahel et Sfax, parallèlement à la proposition d’un programme d’action pour la mise à niveau de l’Agence de l’aménagement et de l’Urbanisme du Grand Tunis et le développement de sa mission.