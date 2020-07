L’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baâlel, a indiqué que l’agenda politique entre la Tunisie et l’Algérie “sera chargé dans la période à venir. Il comportera des visites au niveau de la présidence de la République et du gouvernement des deux pays”.

Les dates de ces visites seront fixées dès la fin de la pandémie de Coronavirus, a-t-il ajouté, précisant les responsables des deux pays sont en contact continu, soit via les entretiens téléphoniques ou par visioconférence dans l’attente des entretiens directs.

En marge de sa rencontre, mardi 7 juillet 2020, avec la PDG de la TAP, Mouna Mtibaa, au siège de l’agence, le diplomate algérien a déclaré que la réunion a été l’occasion d’échanger les points de vue sur la coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la coopération entre leurs agences de presse officielles.

Dans ce sens, il a souligné la nécessité de développer la coopération institutionnelle au niveau du ministère de la Communication de l’Algérie et les instances de communication audiovisuelle des deux pays.

Et de souligner l’importance de renforcer la coopération établie entre les agences de presse et les établissements de la télévision et de la radio en Tunisie et en Algérie, en ouvrant la voie aux professionnels du secteur pour définir les domaines de coopération.

Le diplomate algérien a qualifié “d’excellente” l’expérience médiatique en Tunisie depuis 2011 eu égard, selon lui, à la réorganisation du paysage médiatique et la diversité de l’espace audiovisuel, soulignant la nécessité de préserver ces acquis.