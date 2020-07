Le syndicat unifié des agents de la douane a accusé les corrompus et les contrebandiers qui financent les partis politiques, de continuer les tentatives ” de mainmise sur la douane ” considérant que ” le corps douanier n’a connu aucune réforme depuis 2011 et souffre de la ” marginalisation et de la négligence des revendications réformistes et syndicales, selon les déclarations des syndicalistes au cours d’une conférence de presse tenue samedi à Tunis.

A cet effet, les syndicalistes ont décidé d’observer des sit-in du 6 au 9 juillet à partir de 8h du matin jusqu’au 13h l’après-midi dans tout le pays et dans tous les secteurs d’activités dans les aéroports, les ports et les passages frontaliers, à l’exception du déplacement des voyageurs, des cas sociaux, et des marchandises dangereux.

Un grand rassemblement national sera aussi organisé le 16 juillet 2020 au port commercial à Radès, par la Douane.

Pour cela, le bureau exécutif de la douane prendra toutes les démarches nécessaires pour défendre les droits des agents de la douane, selon le porte-parole du syndicat unifié des agents de la douane, Zied Yahyaoui.

Le président du bureau exécutif du syndicat, Habib Lahbibi a reconnu que depuis 2011,” aucune restructuration de la direction de la douane n’a été faite et ‘aucune loi protégeant les agents de la douane lors de l’exercice de leur mission n’a été promulguée”.

“Pis encore, chaque ministre vient promettre d’engager des réformes, mais par la suite il tourne le dos aux conventions signées par la partie syndicale”, a-t-il ajouté.

Le président du bureau national du syndicat, Hamdi Akecha a affirmé que ” le combat est pour un stimulus national, de par la mission et le serment de protéger la sécurité et l’économie nationale “.

Il a appelé les hommes d’affaires et les corrompus à mettre un terme à la mainmise imposée par des hommes d’affaires et des partis politiques sur le corps de la douane ” pour pouvoir travailler loin des menaces et des harcèlements surtout auprès du corps politique qui ne cesse d’intervenir dans la nomination du directeur général de la douane.”

Le président de la commission des affaires juridiques et du règlement intérieur relevant de la douane, Hassen Gharsallah a, fait savoir que toutes les réformes annoncés en faveur de la douane et même les réunions avec l’organisation Mondiale de la douane n’ont pas servi à grand chose, alors que pour ce qui est du volet syndical, Habib Lâhbibi a reconnu l’existence de plusieurs problèmes depuis des années.

Pour cela, des rapports sur les séances de négociations avec la direction générale et le ministère des finances ont été rédigés en 2016, mais n’ont pas été jusque-là réactivés, indiquant que parmi les recommandations figurent en premier lieu la loi organique des agents de la douane, les promotions, les primes et la protection des agents dans les spécialités de contrôle, de recherches, d’investigations et de la garde douanière, contre les risques internes et externes.

Les syndicalistes ont fait savoir que le corps douanier fournit à l’Etat le 1/5 du budget à travers la saisie de l’argent et de l’or ce qui aidera à renoncer à l’endettement extérieur, s’étonnant de voir les droits des agents douaniers non-garantis alors qu’ils réalisent des succès très signifiants, selon les dires de Hamdi Yahyaoui.

Pour rappel, le syndicat unifié des agents de la douane a été fondé en octobre 2015.