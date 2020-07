Le Conseil administratif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) appelle à engager une réforme ” profonde ” et ” audacieuse ” du code des changes, pour faire de la Tunisie une place financière attractive.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion tenue vendredi 3 juillet 2020, il propose plusieurs mesures, en vue de sauvegarder le tissu entrepreneurial privé et de préserver les emplois.

La CONECT estime nécessaire d’alléger la pression fiscale sur l’entreprise et d’œuvrer pour instaurer l’équité fiscale et réduire les charges financières qui pèsent sur les entreprises en abaissant les taux d’intérêts.

Sur un autre volet, la CONECT invite à la construction d’un écosystème basé sur la recherche, le développement et l’innovation focalisant sur la technologie, et ce en tenant compte des nouvelles préoccupations mondiales liées au changement climatique. Le but visé étant d’accroître l’attractivité de la Tunisie pour l’investissement.

D’autre part, la CONECT plaide en faveur de l’élaboration d’une loi de finances pluriannuelle, afin d’instaurer une certaine stabilité juridique et fiscale.

Elle a, par ailleurs, jugé indispensable d’accélérer la simplification et la digitalisation des services de l’administration en faveur des entreprises et de réduire autant que possible les problèmes de trésorerie qu’endurent les entreprises du fait des retards de paiement des commandes publiques.

S’agissant de l’emploi, la confédération a mis l’accent sur l’impératif d’intégrer le secteur informel dans l’économie formelle en établissant un taux unique de taxation et en mettant en place des mécanismes de contrôle efficaces.

Elle a, en outre, appelé à réviser la législation du travail, en vue de l’adapter aux exigences de compétitivité et en y incluant le télétravail.

Lors de cette réunion périodique, ont été présentées les lignes de crédits italienne (73 millions d’euros, l’équivalent de 233 millions de dinars) et espagnole (25 millions d’euros, soit 80 millions de dinars), toutes les deux à des taux d’intérêts favorables au profit des PME tunisiennes, respectivement par l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo FANARA, et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Guillermo ARDIZONE GARCIA.

Ce fut aussi l’occasion de revenir sur la convention de partenariat signée par la CONECT dans le cadre du projet ” Grande musique dans les théâtres anciens méditerranéens ” financé par l’Union Européenne.Enfin, a été présentée la convention signée avec Tunisia-Jobs, programme financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour un montant de 60 millions de dollars (près de 171 millions de dinars), et ayant comme objectif de développer les PME tunisiennes.