Les promesses contenues dans l’accord d’El Kamour (gouvernorat de Tataouine) ont été respectées à 44%, 3 ans après sa signature en 2017 au siège du gouvernorat, entre le gouvernement et l’UGTT. C’est ce que rapporte le site Kamour Meter lancé par I Watch.

Le gouvernement et le syndicat avaient fait 74 promesses aux sit-inneurs, dont seulement 33 ont été tenues après 3 ans de la levée du sit-in, et 9 promesses supplémentaires sont en cours de réalisation.

Selon le site https://meter.iwatch.tn//kamour, toutes les promesses relatives au secteur des sports ont été tenues, illustrées dans le réaménagement de la piscine municipale et le complexe sportif Nejib Khattab conformément à cet accord.

Par contre, les promesses n’ont pas été tenues dans les secteurs de l’environnement, des communications, de la technologie et de la culture, selon I watch qui fait porter la responsabilité de la non application de des mesures de l’accord d’El Kamour aux gouvernements précédents et l’UGTT.

I watch appelle à la nécessité d’appliquer cet accord afin d’éviter l’escalade des protestations dans la région, et de recourir aux solutions pacifiques pour dépasser la crise.

A noter que nombre d’administrations et établissements du secteur public dans le gouvernorat de Tataouine ont décidé de mener une grève ouverte à partir de vendredi 3 juillet 2020, à l’exception des hôpitaux, des services assurant la marche de l’examen de la 9e année de l’enseignement de base et technique, suite à l’appel de l’Union régionale du travail et de la coordination du sit-in d’El Kamour.