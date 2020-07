La réalisation des projets de la Bibliothèque numérique et de Taparura tant attendus par les citoyens du gouvernorat de Sfax sera accélérée au cours de la prochaine période. C’est ce qu’a promis le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Sliti.

Le projet Taparura a bien avancé après l’approbation préliminaire, la semaine dernière, par la municipalité de Sfax, du document urbain, a-t-il déclaré à TAP, dans le cadre d’un séminaire sur le “Manuel de qualité des chefs de projets des ponts et routes”, organisé, à Sfax.

Il a estimé que l’approbation finale prévue, au cours des prochains jours, attirera davantage les investisseurs pour le projet.

Le ministre a, également, mis l’accent sur une volonté collective au niveau des autorités centrales et régionales, la société civile et les différents intervenants, d’impulser et de concrétiser le projet dans sa phase d’aménagement urbain et touristique, et ce, après la finalisation de la première phase relative à la dépollution.

Pour ce qui du projet de la bibliothèque numérique, bloqué depuis une longue période, il a mis l’accent sur la possibilité de changer le promoteur qui n’a pas pu honorer ses engagements dans le cahier des charges et l’accord signé avec l’Etat, afin de booster le projet.

De son côté, le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati a indiqué que le gouvernorat a demandé, depuis plus d’un mois, au ministère, de prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des différents intervenants notamment, le promoteur, les bureaux d’études, le bureau de contrôle et le ministère de la Culture.

A noter que le projet de transformation de l’Eglise catholique de Sfax en bibliothèque numérique moderne a été approuvé, en 2016, avec un montant alloué par l’Etat de 19 millions de dinars (MDT).