Le transport et la logistique et le développement IT, ce sont les secteurs porteurs de demain du point de vue des jeunes dirigeants, selon une étude menée par Business Management Group au profit du Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise (CJD Grand Tunis) et la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Tunisie.

Cette étude, réalisée vers la fin de la période du confinement sanitaire auprès de 377 entreprises, a pour finalité de réaliser une cartographie représentant les principaux modes et caractéristiques du travail de demain et les compétences requises et les clés de réussite à maîtriser en entreprise.

Présentée, jeudi, à Tunis, l’étude a montré qu’avec un taux moins important, l’intérêt des jeunes dirigeants va vers les secteurs du Business Intelligence (54%), de la culture (51%), du commerce, vente et grande distribution (50%), des systèmes d’information et de télécommunication (50%), de la communication, média et multimédia (48%), du marketing (47%), de l’intelligence Artificielle (47%), de l’industrie de fabrication et de transformation (46%), de l’agriculture et pêche (45%), des banques et assurances (41%) et de l’énergie (40%).

Les secteurs les moins attrayants pour les jeunes dirigeants sont l’hôtellerie, restauration et tourisme (21%) et l’artisanat et œuvres d’art (20%), et ce, à cause de la crise aiguë et persistante que connait le secteur et une détérioration des services offerts, selon la même étude.

La cartographie permettra une meilleure compréhension des évolutions organisationnelles et managériales auxquelles l’entreprise tunisienne est sujette depuis l’avènement de la crise du Covid-19.

A noter que la majorité des entreprises enquêtées, ont un effectif de moins de 250 employés et seulement 13% ont un effectif supérieur à 250 et proviennent de différents gouvernorats avec la prévalence du Grand Tunis (54%), de Sfax (14%) et Sousse (12%).

Concernant le mode de travail et d’organisation futur que les entreprises imaginent, la responsabilisation des collaborateurs, le travail en équipes multidisciplinaires et le management en mode de projet, viennent en premier lieu.