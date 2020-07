A l’occasion de la tenue aujourd’hui de l’Assemblée générale ordinaire de l’ATL Leasing, son Directeur Général, M. Zouhaier TAMBOURA, a procédé à une présentation des principales orientations stratégiques de la société sur les 5 prochaines années.

L’année 2019 ayant été l’année du renforcement de la solidité de la société par l’amélioration des ratios d’équilibre financier et l’adoption d’une politique de provisionnement et d’évaluation des risques assez prudente et réaliste, 2020 sera celle de la stabilisation et de la gestion des conséquences de la crise COVID-19.

TAMBOURA a confirmé que l’année 2021 marquera le redécollage de l’ATL Leasing avec l’amélioration des indicateurs de rentabilité. « Nous procéderons au renforcement de la synergie commerciale avec notre noyau dur » a-t-il déclaré, annonçant la mise en place de nouveaux produits dans le cadre de l’assistance technique des partenaires financiers étrangers (SANAD/KFW).

Les mises en force devraient par ailleurs enregistrer une croissance continue de 125 000 MD en 2020 à 353 438 MD à l’horizon 2024 à un rythme de 45% en 2021, de 30% en 2022, de 25% en 2023 puis de 20% en 2024.

Les revenus de leasing sont appelés également à croître de 58 483 MD à 78 581 MD sur les 5 exercices à venir.

Le Directeur Général de l’ATL Leasing a par ailleurs indiqué qu’il comptait procéder au renforcement de la position de l’entreprise au niveau du matériel roulant par une synergie plus évoluée avec les concessionnaires et le démarrage d’une filiale ATL LLD spécialisée dans la location longue durée.

L’ATL Leasing s’apprête par ailleurs à déployer une nouvelle stratégie de marketing digital eu égard à son importance dans le soutien de toute action commerciale engagée.