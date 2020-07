L’examen de la situation économique et financière du pays et les défis auxquels est confrontée l’économie nationale post-corona, a été au centre de la rencontre entre le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh et le Gouverneur de la BCT Marouane Abassi, tenue mercredi à la Kasbah.

Le Chef du gouvernement a souligné l’impératif d’accélérer le rythme de la mise en œuvre des mécanismes de financement des entreprises touchées par cette crise et d’adhérer à une stratégie de sauvetage aux fins de promouvoir l’économie, de restaurer la confiance et de fournir un terrain favorable pour le lancement des réformes structurelles.

Fakhfakh a également réitéré la nécessité de réduire la dette extérieure et de compter sur les ressources propres du pays, en plus de lutter contre l’importation anarchique et de renforcer les exportations pour maîtriser le déficit de la balance commerciale et lutter contre ses impacts sur le taux de change du dinar.

Pour sa part, le gouverneur de la BCT a souligné sa disposition pour poursuivre le financement du secteur bancaire pour booster et réaliser les projets et les investissements, tout en consacrant une politique de maîtrise de l’inflation.