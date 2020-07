La coopération militaire entre la Tunisie et la Turquie a été au centre d’un entretien, mercredi à Tunis, entre le ministre de la Défense Imed Hazgui et l’ambassadeur de Turquie à Tunis Ali Onaner.

A cette occasion, le ministre a exprimé sa considération au soutien continu fourni lors des dernières années, par la Turquie à la Tunisie dans le domaine militaire.

Il a souligné la volonté de la Tunisie de consolider et de développer la coopération en matière de formation et d’industrie militaire et de prospecter de nouvelles opportunités de partenariat pour mieux répondre aux besoins des deux institutions militaires, selon un communiqué du département.

De son côté, l’ambassadeur turc a mis l’accent sur la solidité des relations liant les deux pays, affirmant la disposition de la Turquie à renforcer la coopération bilatérale afin de consolider les capacités opérationnelles de l’institution militaire tunisienne et répondre à ses besoins dans un contexte de confiance réciproque.