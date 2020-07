Deux conventions de partenariat, ont été signées, mercredi, à la Cité de la Culture de Tunis, entre le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACM Tunis) et deux autres institutions publiques du secteur culturel.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, la première convention a été signée avec le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique. Elle a pour objectif de développer les projets et programmes numériques dans les activités muséales ainsi que l’exploitation des technologies numériques dans la valorisation des collections muséales en vue de leur exposition au grand public.

La seconde convention, signée avec l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), stipule la mise en place d’un plan de travail annuel entre le Musée et l’Organisme. La formation et la sensibilisation sont au cœur de cette convention, de façon à permettre au musée de développer les mécanismes de gestion pour ses programmes.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre des orientations nationales du secteur culturel et artistique et le renforcement des relations de coopération entre les institutions relevant du ministère des Affaires Culturelles, indique la même source.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Musée au cœur de la Cité, par les responsables des institutions concernées et en présence de la ministre des Affaires culturelles, Chiraz Laatiri. A cette occasion, la ministre a pris connaissance des travaux de réaménagement en cours au Musée National d’Art Moderne et Contemporain.

Ce joyau architectural inauguré le 20 mars 2018 à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la Culture, œuvre à la valorisation des œuvres de la collection nationale des arts plastiques et à l’organisation des expositions nationales et internationales.

Le Musée est un espace d’exposition et de médiation culturelle dédié à la recherche et à la création qui s’adresse aux artistes et aux chercheurs tunisiens et internationaux.