Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a salué, mercredi 1er juillet 2020, la proposition de la commission parlementaire de la finance de rajouter le financement sous forme de dons dans le projet de loi relatif au financement participatif.

Lors d’une séance d’audition organisée par la commission parlementaire de la finance, de la planification et du développement, le gouverneur de la BCT a souligné l’importance de fixer les mécanismes de gouvernance des dons, et ce afin de soutenir les efforts du Conseil du marché financier (CMF) et de la Banque centrale.

Ces deux institutions demeurent une autorité de contrôle des types de financement prévus par le projet de loi, a-t-il ajouté.

Le président de la Commission, Iyadh Elloumi, a, par ailleurs, proposé d’organiser une autre séance d’audition avant mi-juillet afin de parachever les dernières recommandations pour ce projet de loi.

Proposé par le ministère de l’Industrie e des PME, le projet de loi relatif au financement participatif vise à organiser l’activité du financement participatif pour garantir le financement nécessaire des projets et des entreprises afin d’impulser l’investissement et la création d’emploi.

Il propose la création, sur le web, d’une plateforme de financement participatif ou d’une application sur téléphone portable pour connecter les usagers du grand public, la société et le projet concerné pour profiter des financements mobilisés dans ce cadre.