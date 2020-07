L’augmentation du nombre des entreprises étrangères opérant dans le secteur des travaux publics aggrave les difficultés des entreprises tunisiennes situation, estime le président de la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics (FNEBTP), Jamel Ksibi cité dans un communiqué de l’UTICA publié mercredi 1er juillet 2020.

Ksibi met l’accent sur la conjoncture difficile que traversent les sociétés opérant dans le secteur après la baisse des investissements publics dans tous les domaines.

Intervenant au cours de l’Assemblée générale de FNEBTP, tenue mardi 30 juin 2020, Ksibi appelle par ailleurs à intégrer le secteur de bâtiment et de travaux publics dans le système de formation professionnelle. Les professionnels du secteur affrontent plusieurs difficultés, notamment en termes de la non obtention de leurs dus auprès de l’Etat, l’aggravation de la pression fiscale et des charges et les répercussions de la dégradation de la valeur du dinar, outre la non application par les banques du décret n°6 relatif à l’appui des sociétés sinistrées par Covid-19.

Le secteur est pourvoyeur d’emplois avec 510 mille postes dans divers métiers, sachant qu’un investissement d’un million de dinars favorise l’emploi de 25 personnes dans la construction et 25 autres emplois dans d’autres secteurs, d’après l’UTICA.