Dans le cadre du soutien des étudiants à l’étranger pour faire face aux retombées de la pandémie COVID-19 et nonobstant toutes dispositions contraires prévues par la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°93-10 susvisée, les Intermédiaires Agréés doivent, à la demande du bénéficiaire, effectuer le transfert des frais de séjour afférents à la scolarité au titre des mois de juillet et août 2020 et ce, dans le cadre des dossiers dont ils sont domiciliataires conformément aux dispositions de la circulaire précitée.

Les transferts à ce titre ne peuvent être effectués qu’au cours des deux mois concernés.

Cette mesure concerne exclusivement les étudiants se trouvant à l’étranger durant les mois de juillet et août 2020.