Le Comité Scientifique de Lutte contre les Coronavirus a estimé que l’application des mesures préventives adoptées à l’aéroport Tunis-Carthage se déroule avec succès.

Lors d’une visite effectuée, mardi, par une délégation de ce comité à l’aéroport Tunis-Carthage pour s’enquérir de la mise en œuvre de ces mesures, Tahar Gargah, membre du comité a estimé que le niveau de respect des recommandations est “élevé, contrairement aux informations qui circulent”.

Il a cependant noté que la situation sanitaire actuelle exige plus de vigilance et de prudence dans les ports et les aéroports.

” La décision prise par la Tunisie d’ouvrir les frontières a été une difficile mais nécessaire “, a indiqué Gargah, notant que le comité scientifique met en œuvre sa stratégie pour faire face à la maladie, en fonction des changements de la situation épidémiologique en Tunisie et dans le monde “.

Il a souligné que l’entrée des Tunisiens sur le territoire par les ports et les aéroports a été divisée en 3 zones distinctes et isolées, conformément au rapport hebdomadaire sur la propagation du virus dans les pays du monde, publié par le ministère de la Santé. ” Une entrée spécifique a été réservée aux arrivants en provenance des pays classés dans la zone verte qui ont pu maitriser l’épidémie “, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter : ” Quant aux voyageurs en provenance des zones classées orange selon le même rapport, ils sont autorisés à avoir accès aux espaces qui leurs ont été consacrés dans les aéroports et dans les ports, sous condition de présenter un test RT-PCR démontrant qu’ils ne sont pas porteurs du virus, tout en leur soulignant la nécessité d’observer un auto-isolement à domicile pour une période de deux semaines “.

En ce qui concerne les voyageurs provenant des pays que le rapport classe dans la zone rouge, où la propagation du virus est élevée, ils seront placés dans les espaces de confinement obligatoire pendant une semaine et seront soumis au cours du sixième jour, à des tests de dépistage.

Une équipe médicale et paramédicale assure le contrôle de la santé des arrivants, à travers une prise de température corporelle via des caméras thermiques. La distanciation physique à l’aéroport est obligatoire et tous les employés portent des masques pour prévenir les risques de contaminations, selon le journaliste de l’agence TAP qui s’est rendu sur place.

Pour sa part, la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a indiqué que le comité assure le suivi quotidien des rapports publiés sur la mise en œuvre des mesures préventives dans les ports et les aéroports, soulignant qu’une quarantaine obligatoire est imposée aux arrivants n’ayant pas présenté des tests