Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Grèce, notamment dans le domaine économique, de l’impulsion du rythme d’investissement et du développement du commerce maritime, une réunion s’est tenue, lundi 29 juin 2020, au Palais du gouvernement à La Kasbah, entre le chef du gouvernement tunisien, Elyès Fakhfakh, et le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, qui s’est félicité, à cette occasion, du succès de la Tunisie dans la “maîtrise de la pandémie du coronavirus”.

Fakhfakh et Dendias ont discuté des préparatifs de la tenue de la 11e session de la commission mixte tuniso-grecque et de la quatrième session des concertations politiques entre les deux pays.

L’entrevue a également porté sur “les questions régionales et internationales d’intérêt commun en vue de soutenir les efforts visant à renforcer la sécurité, la paix et la stabilité dans la région méditerranéenne”, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.