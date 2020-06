La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi 26 juin 2020, dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,53% à 6 608,85 points dans un volume total de 5,99 millions de dinars (MDT), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière avec 25 valeurs en régression contre 21 valeurs en hausse.

Le titre UADH a augmenté de 5,76% à 1,1 dinar (D); les titres CELLCOM et ATTIJARI LEASING ont progressé respectivement de 5,72% et de 4,42% pour clôturer la séance à 4,250 D et 11,100 D.

A la baisse, le titre CARTHAGE CEMENT a chuté de 5,19% à 1,460 D, suivi de TPR qui a réalisé un repli de 4,58% à 3,540 D. Idem pour le titre SOTETEL qui s’est replié de 3,49% à 4,420 D.

Les titres SIMPAR et BTE ont baissé respectivement, de 3% et 2,97% pour clôturer la séance à 38,800 D et 8,150 D.