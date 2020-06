La galerie Alexandre Roubtzoff et Marsa Enchères lancent deux ventes aux enchères en ligne du 23 juin au 02 juillet 2020

La galerie Alexandre Roubtzoff et la maison de ventes Marsa Enchères organisent du 23 juin au 2 juillet deux ventes aux enchères en ligne “Art islamique-orientalisme”.

D’une part, la galerie Alexandre Roubtzoff organise du 23 juin au 1er juillet prochain une vente aux enchères d’art contemporain sous la direction de l’Artiste et Designer Sabrine Chaouch.Elle a sélectionné 56 oeuvres entre peintures, sculptures, photos, caricatures, Objets Design et Mode, provenant de 19 artistes de renom: Myriam Kallal, Houda Ajili, Najet Edhahbi, Wissem Ben Hassine, Hamadi Ben Neya, Sonia Said, Sonia Ben Slimane, Walid Zouari, Mohamed Ben Dhia, Moua Jemal Siala, Hédi Choul, Mohamed Zouari, Hamda Dniden, Chahrazed Fékih, Faycel Mejri, Wissem El Abed, Adel Akremy, Karim Braham, et Mohsen Jeliti. Cette vente est au bénéfice d’une action de soutien à l’art contemporain tunisien, un secteur gravement touché par le COVID-19, informe un communiqué de presse de la galerie.

D’autre part, Marsa Enchères organise du 26 juin au 2 juillet une vente aux enchères sous la direction de son Fondateur Seif Chaouch qui a sélectionné 59 lots provenant essentiellement de collections de particuliers. Le catalogue de la vente comporte des objets d’Art Islamique dont des meubles en noyer incrustés de nacre, des objets en cuivre incrustés d’argent, des verreries orientales, tous décorés avec des versets coraniques et des proverbes ainsi que de beaux tableaux et sculptures orientalistes.

Les collections sont visibles à la salle d’exposition de la Marsa (12 Rue Imam Abou Hanifa. Marsa Plage) tous les jours de 11h à 13h et de 16h à 20h (sauf Lundi).

Les ventes se feront exclusivement en ligne. Un catalogue est disponible en ligne sur https://www.marsa-encheres.com/ventes-aux-encheres/ art-islamique—orientalisme-53. Pour participer aux enchères, les collectionneurs et les parties intéressées peuvent créer un compte sur ce lien https://www.marsa-encheres.com/accueil