La présidence du gouvernement a annoncé, mercredi 24 juin, de nouvelles mesures d’entrée des arrivants en Tunisie qui dépendent de la situation épidémiologique des pays de résidence, et ce dans le cadre de la poursuite des efforts de lutte contre la propagation du Coronavirus et les préparatifs en prévision de l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, à partir du samedi 27 juin courant.

Dans un communiqué publié, mercredi, le Présidence du gouvernement a classé les pays en trois groupes distincts. Le premier regroupe les pays à faible prévalence épidémique, le deuxième comprend les pays à propagation épidémique moyenne, tandis que le troisième est constitué des pays caractérisés par une propagation élevée du virus.

La Présidence du gouvernement a décidé que les voyageurs en provenance du premier groupe de pays, ne seront pas soumis à des mesures préventives spécifiques.

Tandis que les arrivants en provenance du deuxième groupe de pays où la propagation du virus est moyenne, ils devront présenter un test de dépistage (RT-PCR), effectué avant 72 heures, et ne dépassant pas les 120 heures, à l’arrivée en Tunisie.

Pour les voyageurs en provenance de ces deux groupes de pays, (Tunisiens ou touristes) qui souhaitent séjourner dans un hôtel, la présidence du gouvernement a souligné la nécessité de se rendre à l’hôtel à bord de bus touristiques qui respectent les dispositions du protocole sanitaire du tourisme tunisien, en groupes encadrés.

Ces groupes seront soumis aux exigences de la ” résidence encadrée ” dans les hôtels, et sont appelés à respecter le protocole sanitaire du tourisme tunisien.

Les groupes encadrés de touristes et les résidents dans les hôtels sont autorisés à visiter les musées, monuments et sites archéologiques touristiques tout en respectant le protocole de santé de chaque site, selon le communiqué.

La même source indique que les arrivants souhaitant quitter la résidence encadrée, peuvent effectuer, à leurs frais, une analyse RT-PCR à la demande de la personne concernée ou à la demande du pays de résidence, à partir du sixième jour de la date d’entrée en Tunisie.

Les Tunisiens résidant à l’étranger ou les étrangers en provenance de pays du troisième groupe qui disposent d’un lieu de résidence en Tunisie, seront dans l’obligation de s’engager par écrit à un auto-isolement de 14 jours et de recourir à une autre analyse de laboratoire si les symptômes de la maladie apparaissent.

L’analyse RT-PCR est effectuée à la demande de la personne concernée si elle souhaite quitter l’auto-quarantaine, à ses frais, et à partir du sixième jour de son entrée en Tunisie.

Pour le troisième groupe de pays, à haute prévalence épidémique, l’ouverture des frontières sera limitée aux Tunisiens résidant dans ces pays, à condition de présenter une analyse de laboratoire (RT PCR) effectuée 72 heures avant l’arrivée en Tunisie, et à condition que la date de réalisation de l’analyse ne dépasse pas les 120 heures à l’arrivée, avec la nécessité d’observer une quarantaine obligatoire pour une période de 7 jours aux frais de la personne concernée, et de se soumettre à une autre analyse de laboratoire aux frais de l’Etat tout en s’engageant à observer une période d’auto-quarantaine de 7 jours supplémentaires, après cette analyse.

La Présidence du gouvernement a indiqué que les voyageurs qui vont se rendre en Tunisie seront appelés à remplir un formulaire des données sanitaires avant de quitter l’aéroport, le port ou le poste frontalier du pays de résidence, précisant que cette procédure pourrait être effectuée par voie électronique.

L’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes déterminera la situation épidémiologique des différents pays qui ont mis fin à la période de confinement général et annoncé l’ouverture de leurs frontières, sur la base de critères scientifiques et épidémiologiques convenus sur le plan international.

Ces informations seront publiées en ligne d’une manière actualisée sur le site officiel du ministère de la Santé (santetunisie.rns.tn).