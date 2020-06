Le marché boursier termine de nouveau dans le rouge, mercredi, 24 juin 2020. Le Tunindex a régressé de 0,46 % à hauteur de 6 697,47 points dans un volume total de 9,319 millions de dinars( MD).

Selon les données publiées sur le site de la Bourse, le titre ELECTROSTAR a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5,88% à 1,44 dinar(D).

Dans le vert, également, le titre CELLCOM s’est monnayé à 3,79 D tout en réalisant une progression de 5,86 % suivi de Carthage CEMENT qui a augmenté de 5,84 % à 1,63 D. Le titre UADH a, quant à lui, progressé de 5,26 % à 1 D.

De même, les titres SERVICOM et AETEC ont gagné respectivement 5,10 % et 4,65% pour clôturer à 1,03 D et 0,45 D.

A la baisse, le titre UIB a chuté de 4,01 % à 17,69 D, suivi par SIPHAT qui a subi un déclin de 3,79 % à 4,56 D. Le titre MONOPRIX a régressé de 3 % à 6,79 D.

Dans le rouge,également, les titres BIAT et ATL ont baissé respectivement de 2,83 % et 2,75 % à 103 D et 1,41 D.