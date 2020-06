Le président de la république Kais Saied a effectué mardi après-midi une visite à l’Institut du monde arabe à Paris où il a été reçu par le président de l’IMA Jack Lang.

Lors d’une entretien antre les deux parties en présence des membres de l’IMA et de la délégation accompagnant le chef de l’Etat lors de la visite d’amitié et de travail en France, l’accent a été mis sur plusieurs questions culturelles et intellectuelles.

La visite à l’IMA a été une occasion pour le Chef de l’Etat de prendre connaissance des différentes composantes du musée de cet Institut qui réunit une collection variée d’œuvres d’art réalisées par des créateurs tunisiens dont le plasticien Rafik El Kamel, et les artistes Jalel Kastalli, Douraid Souissi et Hela Ammar.

A cette occasion, le chef de l’Etat a offert au musée de l’IMA une œuvre de calligraphie arabe signée par le célèbre calligraphe tunisien Omar Jomni. Kais Saied a également annoté le livre d’Or de cette prestigieuse institution culturelle à Paris.