Une étude sur “écosystèmes d’innovation en Afrique”, élaborée Tunisia-Africa Business Council (TABC) sera présentée le 27 juin 2020 à Tunis.

Cette étude du TABC, qui porte sur le potentiel et la performance des écosystèmes d’innovation en Afrique, a été réalisée depuis plus d’une année, et a favorisé notamment un classement pays qui sera dévoilé à cette occasion, selon une méthodologie scientifique.

Il s’agit d’un travail de recherche dirigé par le vice-président de TABC, Mondher Khanfir, et s’intéresse en particulier à la mesure du potentiel et de la performance des écosystèmes des startups, et sur les moyens de rendre les politiques publiques d’innovation plus pertinentes et en phase avec des objectifs réalistes et réalisables…

Le cas tunisien sera examiné de près, à travers notamment l’analyse d’impact du Startup Act qui a été officiellement adopté en avril 2018, ajoute la même source.