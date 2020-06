Quatorze (14) projets de recherche fédérée sur 50 soumis dans le cadre du programme R&I (recherche et innovation) Covid-19 ont été sélectionnés, annonce Samia Charfi Gdoura, directrice générale de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Lors d’une cérémonie organisée pour annoncer le lancement de ces projets, mardi 23 juin 2020, Elle a indiqué qu’un budget de quatre millions de dinars a été consacré à ce programme au titre des années 2020 et 2021, et que les projets sélectionnés répondent tous aux normes et bénéficieront d’un suivi et d’une évaluation tous les trois mois.

Elle a, en outre, rappelé qu’un appel à propositions pour le financement et la réalisation de ces projets a été lancé en mars puis en mai 2020, et ce dans le programme R&I Covid-19 mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la santé.

L’objectif étant d’inciter les chercheurs à trouver des solutions à la pandémie du coronavirus aux niveaux du diagnostic, de la prévention et du traitement outre le séquençage génétique du virus.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, a fait savoir que ce programme concerne environ 600 docteurs, chercheurs, enseignants universitaires et doctorants et ce, avec la participation des universités, des centres de recherche et de partenaires économiques.

Par ailleurs, Choura souligne qu’une convention sera prochainement signée avec l’UTICA pour promouvoir la recherche et l’innovation dans le secteur industriel.

De son côté, le ministre de la Santé, Abdellatif El Mekki, s’est engagé à assurer l’accompagnement et le financement de ces projets, formant le vœu de voir des Tunisiens primés à l’échelle internationale pour leur travaux de recherche surtout que la Tunisie dispose de grandes compétences humaines.