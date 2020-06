Le Centre sectoriel de formation professionnelle en construction métallique et soudure de Médenine a abrité la 1ère édition du concours national de soudure et de construction métallique.

La compétition, qui se poursuit au 25 juin 2020, enregistre la participation de 16 candidats de 7 centres de formation de différentes régions du pays.

Organisé par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), le concours a pour objectif de soutenir l’innovation, en plus de valoriser les compétences des apprenants des centres de formation.

Cette compétition est une occasion pour faire connaitre le savoir-faire des apprenants des différents centres de formation auprès des acteurs économiques, souligne à l’agence TAP Hanen Sahraoui, cheffe des projets financés par l’AFD.

Cette manifestation est organisée pour la première fois selon les normes internationales. Les candidats, dont six élèves du centre sectoriel de Médenine, concourent dans deux spécialités : la soudure et la construction métallique d’une part et l’étude et la conception industrielle d’autre part.

Après une demi-finale tenue à Menzel Bourguiba, les vainqueurs de cette première édition organisée à Médenine participeront à la compétition internationale ‘’WorldSkills” où la Tunisie sera représentée pour la première fois.