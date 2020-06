Deux accords-cadres de coopération ont été signés pour le programme quinquennal 2020-2024, relatif au projet de lutte contre le coronavirus entre le ministère de la Santé et “Qatar Charity Association, Tunisie”.

L’accord-cadre quinquennal, renouvelable, vise à soutenir les efforts de l’Etat tunisien dans le domaine de la santé et à fournir un financement ouvert selon les besoins du ministère de la santé sur la base de projets spécifiques proposés par l’une des parties et approuvés par le ministère de la santé.

L’accord stipule que le ministère de la Santé est responsable de l’exécution des travaux des projets de coopération convenus et l’association financera ces projets dans le cadre des responsabilités contractuelles de chacun d’eux.

Le Ministère s’engage, en vertu de cet accord-cadre, à présenter les propositions de projets de coopération à financer par l’association, la priorité étant accordée aux projets de lutte contre les maladies transmissibles et les catastrophes naturelles.

Les régions de l’intérieur aux capacités limitées bénéficient d’une discrimination positive dans la création de projets de santé et la résolution des difficultés administratives, secondaires ou techniques susceptibles d’entraver L’exécution du projet.

Le Ministère s’engage également à préparer tous les moyens logistiques nécessaires à la réalisation de tout projet de point de vue technique et juridique et à suivre sa mise en œuvre.

Pour sa part, l’association est tenue de prendre en charge les coûts d’étude et de réalisation des projets convenus dans le cadre du budget mobilisé à cette fin, sauf en cas de modification des coûts liés à une force majeure ou à une commande d’urgence.

Quant à l’accord sur le projet de lutte contre la propagation du coronavirus, qui a également été conclu aujourd’hui, il stipule que Qatar Charity Association, Tunisie, financera le projet de réalisation de postes de santé avancés et les doter du matériel médical et des équipements de santé nécessaires pour affronter ce virus moyennant un budget de 300000 dinars tunisiens.

La mise en œuvre de ce projet s’étend sur un an, renouvelable en cas du retour du virus en Tunisie, à condition que le ministère s’engage, notamment, à fournir des terrains pour la construction de salles de dépistage avancées ainsi que toutes les informations et documents nécessaires à ce projet en plus du personnel médical et de service .