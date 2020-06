Le Centre de la femme arabe pour la recherche et la formation (CAWTAR) a annoncé mardi, dans un communiqué, le lancement officiel du projet InnovAgroWoMed pour la promotion de l’emploi des femmes dans le secteur de l’agroalimentaire dans la région méditerranéenne.

Financé à hauteur de 87% par l’Union européenne, par le biais du Programme ENI CBC MED pour un montant de 2,8 millions d’euros, ce projet s’étale sur trois ans.

Il se propose de stimuler la participation des femmes au marché du travail et à mieux leur inculquer l’esprit de l’entrepreneuriat en tirant profit du potentiel du secteur de l’agroalimentaire et en montrant un niveau important de potentiel inexploité en termes d’innovation et de croissance.

Le projet couvre 4 pays partenaires, à savoir la Tunisie, l’Italie, l’Espagne et la Palestine.