En octobre 2019, la Tunisie perdait l’une de ses illustres compétences. Feu Brahim Khouaja qu’on ne présente pas, restera étroitement lié aux secteurs de la poste et des télécommunications dans notre pays. Parce que c’est lui qui a réussi à lui donner ses lettres de noblesse après avoir été nommé à la tête de ce département par le père de l’indépendance, Habib Bourguiba.

Nos confrères de La Presse de Tunisie écrivent : «… La suite fut tout simplement un conte de fées pour la nouvelle recrue qui réussira à révolutionner deux secteurs devenus, du jour au lendemain, au diapason des progrès de la technologie. Recordman de longévité aux commandes de ce ministère pendant les règnes de Bourguiba et Ben Ali, “Si Brahim“ (comme on l’appelle affectueusement, ndlr) quitta, un jour et de son plein gré, la scène politique, la conscience tranquille et ravi de ses grandes réalisations que retiendra l’histoire du pays ».

Le rappel du parcours posthume de Brahim Khouaja n’est pas anodin : nous avons le devoir d’honorer toutes celles et tous ceux qui ont servi notre pays. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la ville des Fatimides, Mahdia, en baptisant une place en son nom. Idem pour le Pôle technologique d’El Ghazala.

A noter par ailleurs que Brahim Khouaja a largement contribué à la création de la société technologique Telnet.

Pour sa part, la Poste tunisienne, a décidé de lui rendre un hommage national en inaugurant un bureau de poste central à Mahdia portant le nom de Brahim Khouaja.

Et pour ce faire, le PDG de la Poste tunisienne, Jawher Ferjaoui, a organisé une cérémonie d’inauguration dans la ville des Fatimides, samedi 13 juin 2020, en présence du ministre des Technologies de la communication et de la Transition numérique, Mohamed Fadhel Kraiem et du gouverneur de Mahdia, Abdelfateh Chakchouk, , ainsi que ses deux fils Sami et Mehdi Khouaja.