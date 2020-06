En partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) et le programme PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs), l’ambassade de France en Tunisie lance l’appel à projets ” Jeunesse & Environnement”, indique l’IFT sur sa page facebook.

Seront sélectionnés 24 projets dans les 24 gouvernorats tunisiens sur 2 ans. Les projets lauréats doivent être portés par des jeunes de 18 à 25 ans et seront soutenus par un financement moyen de 30 000 à 50 000 dinars, précise l’IFT.

Cet appel à projets est destiné à des associations locales tunisiennes proposant un projet concret, ambitieux et réaliste sur la thématique de la protection de l’environnement. Les candidatures seront aussi particulièrement intéressantes si le projet présente également des résultats en matière d’émancipation des femmes, de développement régional et favorise la création d’emploi pour les jeunes.

Cette année, 12 projets à fort impact dans chaque gouvernorat cible et aux retombées pérennes seront retenus, selon des critères de sélection à savoir l’importance du projet en matière de préservation de l’environnement et son impact sur son territoire d’implantation, le renforcement le développement régional, l’accès à l’emploi en plus de son appui en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Le dossier de demande de subvention complet, dûment rempli et accompagné des annexes devra être envoyé à l’adresse suivante : societe-civile@institutfrancais-tunisie.com.

La date limite pour soumettre une demande de subvention est fixée au 30 juillet 2020, rappelle la même source.