La Cité de la Culture a annoncé la reprise des activités Culturelles par une rencontre littéraire dans le cadre des conférences sur l’héritage de Cervantes organisées par la Maison du Roman.

Ce nouveau rendez-vous est parmi d’autres activités prévues, après près trois mois d’arrêt des manifestions Culturelles et artistiques à la Cité qui était fermée au public durant toute la période du confinement due au Covid-19.

Ces rencontres dédiées aux expériences romanesques mondiales prévoient une conférence autour de l’oeuvre et la vie du célèbre écrivain américain Scott Fitzgerald qui se sera organisée est le vendredi 19 juin (15h) à la bibliothèque Béchir Kheraief. Elle sera donnée par le conteur et traducteur tunisien Lasssaad Ben Hassine.

F. Scott Fitzgerald, de son nom complet Francis Scott Key Fitzgerald est né le 24 septembre 1896 à Saint Paul (Minnesota) et mort le 21 décembre 1940 à Hollywood.

Selon des sites occidentaux, ce romancier est l’un des plus grands écrivains américains du XXe siècle et chef de file de la Génération perdue et émouvant représentant de L’Ere du Jazz. Il est aussi celui qui est derrière le lancement de la carrière de son compatriote Ernest Hemingway.

Parmi ses œuvres, des romans, comme “L’Envers du paradis” (This Side of Paradise), 1920, “Les Heureux et les Damnés (The Beautiful and Damned), 1922, “Gatsby le Magnifique” (The Great Gatsby), 1925, “Tendre est la nuit” (Tender is the Night), 1934, et “Le Dernier Nabab” (The Last Tycoon) qui a été publié inachevé après sa mort en 1941.

Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques et plusieurs films sont inspirés de la vie mouvementée de cet écrivain mort d’une crise cardiaque à Hollywood où il était scénariste.